ВВП еврозоны в 3-м квартале повысился на 12,5%

В июле - октябре 2020 года ВВП еврозоны взлетел на рекордные 12,5% относительно второго квартала текущего года. В годовом выражении экономика региона сократилась на 4,3%. Об этом говорится в данных Евростата.

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Статистика еврозоны

Потребительские расходы в регионе в 3-м квартале выросли на 14% в поквартальном выражении, в то время как объем инвестиций увеличился на 13,4%.

Экспорт из еврозоны в указанный период повысился на 17,1%, а импорт - на 12,3%. Показатель занятости в еврозоне в течение 3-го квартала вырос на 1%. В годовом же выражении занятость сократилась на 2,3%.

Темпы роста ВВП по сравнению с предыдущим кварталом

Статистика ЕС

ВВП 27 государств Евросоюза вырос на 11,5% в поквартальном выражении и упал на 4,2% - в годовом. Потребительские расходы в странах Евросоюза с июля по сентябрь выросли на 13,2% по сравнению со 2-м кварталом, в то время как объем инвестиций увеличился на 11,7%.

Объем экспорта из ЕС поднялся на 17,2%, а импорт вырос на 12,9%. Показатель занятости относительно 2-го квартала увеличился на 0,9%, а по сравнению с июлем - октябрем 2019-го сократился на 2%.

Выше поквартальный рост ВВП зафиксирован в таких странах ЕС , как Франция (18,7%), Испания (16,7%) и Италия (15,9%).

Худшие результаты продемонстрировали Греция (2,3%), Эстония и Финляндия (3,3%), а также Литва (3,8%).

Темпы роста ВВП в 3-м квартале 2020 года

Что этому предшествовало