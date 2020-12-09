Украинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продали

В ноябре население впервые в текущем году купило валюты на $127,8 млн больше, чем продало. Об этом говорится в отчетных данных НБУ.

Фото: nokta.md

Сколько куплено/продано

На наличном валютном рынке в ноябре чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы продали валюты на $1,316 млрд в эквиваленте, а купили $1,444 млрд в эквиваленте.

Ранее

В целом по итогам 11 месяцев 2020 года объем продажи наличной валюты превысил объем покупки на $1,18 млрд.

В 2019 году население продало валюты на $177 млн больше, чем купило.