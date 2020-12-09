Украинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продали

В ноябре население впервые в текущем году купило валюты на $127,8 млн больше, чем продало. Об этом говорится в отчетных данных НБУ.

Украинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продали
Фото: nokta.md

Сколько куплено/продано

На наличном валютном рынке в ноябре чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы продали валюты на $1,316 млрд в эквиваленте, а купили $1,444 млрд в эквиваленте.

Ранее

В целом по итогам 11 месяцев 2020 года объем продажи наличной валюты превысил объем покупки на $1,18 млрд.

В 2019 году население продало валюты на $177 млн больше, чем купило.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгахСБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах
Вкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грнВкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грн
Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"
Tenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетикиTenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетики
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
Блок рекламы


Похожие новости
В январе-ноябре Китай сократил экспорт стали на 18%В январе-ноябре Китай сократил экспорт стали на 18%
Украинцы стали брать кредиты на жилье. Объемы выдачи ипотеки выросли на 82%Украинцы стали брать кредиты на жилье. Объемы выдачи ипотеки выросли на 82%
В ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионовВ ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионов
Китаю нужно все больше глиноземаКитаю нужно все больше глинозема
В ноябре по всему миру резко подорожало продовольствиеВ ноябре по всему миру резко подорожало продовольствие
Спиртзавод возле Тернополя продали за 80 млн грнСпиртзавод возле Тернополя продали за 80 млн грн
Население Украины в ноябре впервые стало нетто-покупателем валютыНаселение Украины в ноябре впервые стало нетто-покупателем валюты
Экономист Кийосаки: Для криптовалюты, золота и серебра наступают «великие времена»Экономист Кийосаки: Для криптовалюты, золота и серебра наступают «великие времена»
Картину Бэнкси из коллекции сына гитариста Rolling Stones продали с аукциона за 170 тыс. евроКартину Бэнкси из коллекции сына гитариста Rolling Stones продали с аукциона за 170 тыс. евро
Украинцы в ноябре бросились скупать валютуУкраинцы в ноябре бросились скупать валюту
Последние новости
Подгружаем последние новости