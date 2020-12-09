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2020-12-09
Украинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продали
В ноябре население впервые в текущем году купило валюты на $127,8 млн больше, чем продало. Об этом
Фото: nokta.md
Сколько куплено/продано
На наличном валютном рынке в ноябре чистая покупка валюты населением превысила продажу.
В ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы продали валюты на $1,316 млрд в эквиваленте, а купили $1,444 млрд в эквиваленте.
Ранее
В целом по итогам 11 месяцев 2020 года объем продажи наличной валюты превысил объем покупки на $1,18 млрд.
В 2019 году население продало валюты на $177 млн больше, чем купило.