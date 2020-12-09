Salzgitter получит от властей Германии 5 млн евро на водородную металлургию

Германский министр по делам окружающей среды Свенья Шульце и министр-президент земли Нижняя Саксония Штефан Вайль приняли участие в торжественной церемонии запуска проекта водородной металлургии компанией Salzgitter. Государство выделяет на эту цель грант в объеме более 5 млн. евро.



В начале 2020 г. компания запустила проект SalzgitterLow CO2-Steelmaking (Salcos) по развитию водородных технологий. Ввод в строй завода по производству DRI намечен на конец 2022 г. Предполагается, что его продукция будет использоваться как в доменных печах, так и в электродуговой печи на заводе Peine.



В ближайшее время Salzgitter планирует подписать контракт с крупным поставщиком оборудования на строительство завода по производству восстановленного железа (DRI) с помощью "зеленого" водорода. Компания уже установила несколько ветрогенераторов и электролизеры для получения водорода.



К 2050 г. Salzgitter планирует перевести все свои сталеплавильные мощности на водородные технологии. За счет этого удельные выбросы углекислого газа должны быть уменьшены на 95%.



