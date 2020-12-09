Китай уменьшил импорт меди из-за выравнивания внутренних и мировых цен

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в ноябре национальный импорт необработанной меди и медной продукции составил 561,3 тыс. т.



Это самый низкий показатель за последние полгода. Он на 9,2% уступает октябрю, но на 16,2% превышает уровень ноября 2019 г. Всего на одиннадцать месяцев в Китай поступило из-за рубежа 6,17 млн т меди, что на 38,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.



Китайский импорт медного концентрата в ноябре прибавил 8,3% по сравнению с октябрем и составил 1,83 млн. т, но это на 15,1% меньше, чем в том же месяце 2019 г.



Как отмечают специалисты, Китай уменьшил импорт меди, прежде всего, вследствие выравнивания внутренних и мировых цен. Ранее китайским компаниям было выгодно ввозить этот металл из-за рубежа. Тем не менее спрос на медь в стране остается рекордно высоким, что является главной причиной подъема цен на нее до наивысшего уровня за последние семь лет.



