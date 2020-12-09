ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом

За первую неделю декабря в медучреждения Мариуполя от Металлургического комбината имени Ильича доставлено 1866 баллонов жизненно необходимого газа на сумму 616 тыс. гривен. Такая помощь позволяет обеспечивать больницы города жизненно необходимым кислородом, сообщает 24 канал.



Как отмечают медики, пациенты с коронавирусом при дополнительной подаче кислорода в организм идут на поправку гораздо быстрее и выписываются на 10-15 день, вместо 30-35. Поэтому Фонд Рината Ахметова вместе с Группой Метинвест продолжают помогать медработникам спасать жизни мариупольцев, выполняя заявки медучреждений Мариуполя и бесплатно передавая жизненно необходимый кислород.



Да, с 1 по 6 декабря в больницы было передано 11 196 кубометров кислорода. Из них 10 734 кубометров газа в баллонах поступило в медучреждения, которые спасают жизни больных коронавирусом. По-прежнему наиболее востребован кислород в городской больнице №9, куда отгрузили 816 баллонов необходимого кислорода, 374 баллонов передали больнице скорой медицинской помощи, 373 баллоны доставили в больницу №4 и 226 баллонов привезли в больницу №1.



Также в больницах, которые лечат больных с COVID-19, круглосуточно дежурят более 50 сотрудников меткомбинатов имени Ильича и "Азовсталь". Они помогают разгружать баллоны с кислородом, переключать и менять баллоны.

