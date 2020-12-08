Минфин продал гособлигации еще почти на 16 млрд грн

По итогам аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 декабря в государственный бюджет привлечено 15 963 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один - в иностранной. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 15 963 млн грн. Спрос инвесторов на 5-летние ценные бумаги в гривне вернулся", - сказано в сообщении.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет, а в долларах США - 1 год.

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10 199 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных - 10,49%, 1-летних - 11,22%, 2-летних - 11,67%, 4-летних - 11,89%, тогда как 5-летних - 12,04%.