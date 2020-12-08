Зеленский подписал отсрочку применения кассовых аппаратов ФОПами

Президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций № 1017-IX. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подписал отсрочку применения кассовых аппаратов ФОПами

Что предусматривает закон

Закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, учитывая установленные законом размеры минимальной зарплаты, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.

Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРРО) для ФОПов, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельный объем дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).

Также до 1 января 2022 года продлено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.

Напомним

С 1 января 2021 года, в Украине должны были вступить в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенными категориями предпринимателей РРО.

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