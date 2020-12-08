Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту $18,5 млн

У компании накопилось более $14,5 миллиона основного долга, процентов и налога на имущество.

Компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского Optima 55 Public Square LLC.у США объявила дефолт по кредиту.

Об этом сообщает Сleveland.com.

Отмечается, что размер кредита - $ 18,5 млн, кроме того у компании - более $ 14,5 миллиона основного долга, процентов и налога на имущество.

Optima - это конгломерат компаний в США , которые имеют свои интересы в сфере недвижимости Кливленда, в частности One Cleveland Center и 55 Public Square - 22-этажный небоскреб - один из выдающихся в городе, который выходит на главную площадь. Примерно с 2008 по 2015 годы Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре города.

Напомним, власти Кливленда уже давно проводят масштабное расследование по поводу Коломойского. В августе этого года в офисах группы управления Optima в бизнес-центре One Cleveland ФБР провело обыски. Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка.

Коломойский и его бизнес-партнеры сейчас являются крупными игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, им принадлежит сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, а также другие активы, расположенные по всей Америке.