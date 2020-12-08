Glencore продлит поставки кобальта в Китай

Glencore продлит поставки кобальта в Китай

Сырьевая компания Glencore заявила о продлении закупочного соглашения на кобальт с китайской компанией GEM на 5 лет – до 2029 г.

Glencore поставит в течение указанного периода 150 тыс. т гидроксида кобальта, хотя ранее речь шла о 61,2 тыс. т. Первоначально сделка была заключена в октябре 2019 г. Обе компании также выразили приверженность проведению ежегодных аудитов согласно стандартам, разработанным в рамках программы "Инициатива по ответственному обращению с минеральным сырьем», учитывая тот факт, что кобальт добывается в таких регионах, как Конго, где зачастую используется детский труд.

Кроме ДРК, Glencore получает кобальт в качестве побочного продукта добычи никеля в Австралии и Канаде. В 2019 г. компания произвела 46,3 тыс. т кобальта, однако, по оценкам, в 2020 г. добыча металла у нее значительно снизится и составит около 28 тыс. т.

"Кобальт, как один из ключевых металлов для производства аккумуляторов для электротранспорта, станет мировым стратегическим ресурсом громадного значения для быстрорастущего рынка электромобилей в Китае и остальном мире", – говорится в заявлении председателя правления GEM Су Кай Хуа.

МинПром по материалам МеталлТорг

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