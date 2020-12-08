Украина получит более $135 млн на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией утвердил финансирование для Украины в размере более 135 млн 778 тыс. долларов США на 2021-2023 годы.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В рамках заявки на финансирование в Глобальный фонд запланирован ряд важных закупок и системных изменений для системы здравоохранения Украины. В частности, планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, материально-техническое обеспечение для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ и т.д.", - отметил Виктор Ляшко.

Также в рамках выделенного финансирования запланированы:

закупка противотуберкулезных препаратов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу;

обеспечение бесперебойного антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;

поддержка и усиление работы 25 региональных советов по координации действий в ответ на распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа;

поддержка eHealth - интеграция системы MIS HIV;

обучение медицинского персонала в области лечения туберкулеза и ВИЧ и тому подобное.

"В течение года над этим проектом работали сотрудники Министерства здравоохранения, профильные ведомства, международные неправительственные организации и представители негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа. Результатом совместных наработок стало согласование проекта запроса Национальным советом по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу и его подача в Глобальный фонд", - информирует пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что программа Глобального фонда в Украине на 2021-2023 годы основывается на нескольких стратегических целях: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента.

В конце ноября сообщалось, что в Украине запускают пилот по доставке лекарств от ВИЧ и туберкулеза в районы. Пилот реализуется в рамках проекта "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed).