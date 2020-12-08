Едеир Тернер озвучил главную опасность эмиссионного финансирования

Он не разделяет мнение тех, кто поддерживает этот тип финансирования.

Едеир Тернер озвучил главную опасность эмиссионного финансирования
Едеір Тернер
Фото: twitter.com/adairturneruk

Основной опасностью эмиссионного финансирования является риск его неограниченного использования со стороны политиков.

Об этом в рамках презентации своей книги «Между долгом и дьяволом: деньги, кредит и реформирование глобальных финансов» и круглого стола «Реформирование глобальных финансов: поиск оптимальных путей в нестабильной системе» сообщил британский ученый, глава Комиссии по финансовым услугам в 2013 году, архитектор выхода Великобритании из глобального финансового кризиса Едеир Тернер. Организатор - Growford Institute, Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.

"Базовая теория о том, что вы можете проводить эмиссионное финансирование, и иногда это принесет пользу и поможет финансировать экономику - это очевидно. Проблема политическая - как совместить то, что мы можем выполнять эмиссионное финансирование и удерживать дисциплину", - отметил он.

"Я не согласен с теми, кто поддерживает эмиссионное финансирование - они не обращают внимание на политический вопрос дисциплины, как ограниченно пользоваться этим инструментом. Политики подумают, что это магическое дерево с деньгами", - добавил он.

Эмиссионное финансирование, по словам ученого, можно использовать в отдельных условиях, но если сделать это сверх меры, то создадутся новые проблемы.

"Для этого нужна институциональная теория. Она гораздо сложнее, чем чисто экономическая теория, которая говорит, что в определенных обстоятельствах это финансирование можно использовать", - подытожил Едеир Тернер.

Напомним, Едеир Тернер также отметил, что Украине придется убеждать МВФ в мощных антикоррупционных механизмах для получения локальных преференций.

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