Едеир Тернер озвучил главную опасность эмиссионного финансирования

Он не разделяет мнение тех, кто поддерживает этот тип финансирования.

Основной опасностью эмиссионного финансирования является риск его неограниченного использования со стороны политиков.

Об этом в рамках презентации своей книги «Между долгом и дьяволом: деньги, кредит и реформирование глобальных финансов» и круглого стола «Реформирование глобальных финансов: поиск оптимальных путей в нестабильной системе» сообщил британский ученый, глава Комиссии по финансовым услугам в 2013 году, архитектор выхода Великобритании из глобального финансового кризиса Едеир Тернер. Организатор - Growford Institute, Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.

"Базовая теория о том, что вы можете проводить эмиссионное финансирование, и иногда это принесет пользу и поможет финансировать экономику - это очевидно. Проблема политическая - как совместить то, что мы можем выполнять эмиссионное финансирование и удерживать дисциплину", - отметил он.

"Я не согласен с теми, кто поддерживает эмиссионное финансирование - они не обращают внимание на политический вопрос дисциплины, как ограниченно пользоваться этим инструментом. Политики подумают, что это магическое дерево с деньгами", - добавил он.

Эмиссионное финансирование, по словам ученого, можно использовать в отдельных условиях, но если сделать это сверх меры, то создадутся новые проблемы.

"Для этого нужна институциональная теория. Она гораздо сложнее, чем чисто экономическая теория, которая говорит, что в определенных обстоятельствах это финансирование можно использовать", - подытожил Едеир Тернер.