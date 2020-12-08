Индекс Nasdaq впервые превысил 12500 пунктов

7 декабря во время торговой сессии биржевой индекс технологических компаний Nasdaq обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку в 12500 пунктов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: mind.ua

Что произошло на бирже

С начала года индекс прибавил около 40%.

«Сейчас рост произошел вследствие удорожания акций технологических компаний Apple , Facebook и Microsoft », — отмечает агентство.

В то же время по состоянию на вечер индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,6%, до 30048 пунктов, а индекс S & P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США — на 0,2%, до 3692,9 п.

Причина роста рынка

В понедельник власть Калифорнии заставила большую часть штата закрыть магазины и остаться дома, после сообщения о рекордных 30 тыс. новых случаев коронавируса днем ??ранее.

«Это компании, которые могут достичь успеха, даже если экономика снова выйдет из строя. Это больше напоминает начало 2020 года, и я думаю, что ситуация дает инвесторам возможность заглянуть в будущее и попытаться найти инвестиции, которые будут работать в 2021 году», — отметил стратег по акциям MAI Capital Management в Огайо Кристофер Гризанти.

В общем, рынок растет на ожиданиях нового пакета стимулирования экономики США объемом около $900 млрд и улучшении экономических перспектив в связи с успехами в разработке вакцин против covid-19.

«Сообщение о том, что демократы в конгрессе США смягчили свою позицию по антикризисной программы стали новым толчком к росту на фондовых рынках», — поясняют эксперты BCS Global Markets.

По итогам пяти недель непрерывного роста рыночные индексы прочно закрепились на уровнях выше тех, что были до начала пандемии. Таким образом, инвесторы уже заложили в цены завершения пандемии и последующее восстановление мировой экономики.