Грузоперевозки по Днепру падают восьмой месяц подряд

Грузовые перевозки по Днепру уменьшаются восьмой месяц подряд. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Реки Украины" .



В январе-ноябре 2020 рекой транспортировали 10,1 млн тонн грузов. Это на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда этот показатель достигал 10,8 млн тонн.



По данным ассоциации перевозки зерновых по Днепру снизилось на 28,1% (с 4,4 млн тонн до 3,2 млн тонн). Зато транспортировки стройматериалов и других грузов выросли на 7,4% (с 4,8 млн тонн до 5,1 млн тонн), металлопродукции - на 9,1% (с 1,5 млн тонн до 1,7 млн тонн), а нефтепродуктов - на 16% (37,4 тыс. тонн до 43,4 тыс. тонн).

