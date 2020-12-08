Fitch Ratings обнародовала прогноз для мирового рынка стали

Fitch Ratings обнародовала прогноз для мирового рынка стали

Компания Fitch Ratings обнародовала свой секторальный прогноз для мирового рынка стали, в котором привела ожидаемые данные по объемам производства стальной продукции.

Как, в частности, сообщает компания, в 2021 г. выпуск проката в Китае стабилизируется и составит примерно те же 980 млн т, что и в текущем году. Но этот показатель будет на 72 млн т больше, чем в 2019 г. Основной рост будет достигнут благодаря увеличению потребления в инфраструктурном и жилищном строительстве.

В остальных странах мира производство в 2020 г. упадет более чем на 100 млн т по сравнению с прошлым годом до 745 млн т. В 2021 г. произойдет восстановление до 815 млн т, но в целом металлургическая промышленность за пределами Китая вернется на докризисный уровень лишь к концу 2022 г.

Многие металлургические компании в западных странах находятся в сложном финансовом положении вследствие избытка мощностей и увеличения затрат. Но появление вакцины от коронавируса, расширение спроса со стороны автомобилестроения, строительства и других ключевых отраслей, а также процессы консолидации должны способствовать повышению рентабельности сталелитейного бизнеса в 2021 г.

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