Ощадбанку вернули доступ к более $1,3 миллиарда за потери в Крыму
Верховный Суд постановил возобновить действие постановления Киевского апелляционного суда от 17.07.19, согласно которому Ощадбанку предоставлено разрешение на принудительное исполнение решения международного арбитража по иску к РоSSийской Федерации, согласно которому Сбербанку присуждена компенсация в размере более $1,3 млрд. Об этом
Верховный Суд (ВС), рассмотрев ходатайство Ощадбанка о закрытии производства по апелляционной жалобе ЧАО «Фортуна», постановил его закрыть. ВС отметил, что пересмотрел свое предыдущее решение от 25 ноября из-за того, что «Фортуна» не участвовала в деле и не имела права оспаривать соответствующее разрешение.
Постановление вступает в силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Судебные хроники
История взыскания акций Проминвестбанка началась в мае 2018 года. Гаагский суд постановил, что РоSSия должна возместить нескольким украинских компаний убытки за аннексию Крыма в размере $159 млн.
Иск подали экс-председатель Приватбанка Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Проминвестбанка или Приватбанком, в т. ч. ЧАО «Фортуна».
В сентябре 2018 года Киевский апелляционный суд арестовал акции Проминвестбанка во исполнение решения международного арбитража о взыскании с РФ компенсаций за украинские активы в Крыму.
После этого Государственная исполнительная служба выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.
Торги по продаже Проминвестбанка должны были пройти 11 февраля этого года на бирже ПФТС. Стартовая цена лота была снижена вдвое по сравнению с ценой на первом аукционе — до 266,05 млн грн. Предыдущие два аукциона не состоялись из-за отсутствия покупателей.
Однако в тот же день Окружной админсуд Киева запретил продажу 99,7% акций Проминвестбанка.
2 марта Стокгольмский арбитраж снова запретил продажу акций Проминвестбанка — украинской «дочки» роSSийского ВЕБ.РФ.
Новые владельцы
- В марте финкомпания «Фортифай» купила 99,77% акций Проминвестбанка за 269 млн грн на аукционе по продаже арестованных активов.
- В октябре новыми владельцами ФК «Фортифай» стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.
- 8 октября Антимонопольный комитет разрешил бизнесмену и банкиру Сергею Тигипко опосредованно купить Проминвестбанк. АМКУ предоставил разрешение Luregio Ltd. на покупку 100% в капитале ООО «Финансовая компания «Фортифай», что означает опосредованное приобретение Проминвестбанка.
- 30 октября Нацбанк разрешил Тигипко стать владельцем «Фортифай», которая владеет Проминвестбанком.