Укрэксимбанк получил 500 миллионов рефинансирования
Национальный банк назвал банки, которые на аукционе 4 декабря получили 997,7 млн грн краткосрочного рефинансирования.
Кто получил деньги
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Укрэксимбанк — 500 млн грн;
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Банк «Клиринговый дом» — 150 млн грн;
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Банк Конкорд - 87,7 млн грн;
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Индустриалбанк — 50 млн грн.
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Еще один банк получил 110 млн грн, но НБУ не обнародовал его данные.
Предыстория
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На аукционе 4 декабря шесть банков получили 997,7 млн грн рефинансирования от НБУ сроком до 84 дней под 6% годовых.
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В ноябре Укрэксимбанк получил разрешение наблюдательного совета привлечь у Национального банка рефинансирования на 30 млрд гривен.
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На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.
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13 ноября Национальный банк предоставил рефинансирование 16 банкам на общую сумму 16,577 млрд грн.
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6 ноября Национальный банк провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.