Укрэксимбанк получил 500 миллионов рефинансирования

Национальный банк назвал банки, которые на аукционе 4 декабря получили 997,7 млн грн краткосрочного рефинансирования.

Укрэксимбанк получил 500 миллионов рефинансирования
Фото: rbc.ua

Кто получил деньги

  • Укрэксимбанк — 500 млн грн;

  • Банк «Клиринговый дом» — 150 млн грн;

  • Первый инвестиционный банк — 100 млн грн;

  • Банк Конкорд - 87,7 млн грн;

  • Индустриалбанк — 50 млн грн.

  • Еще один банк получил 110 млн грн, но НБУ не обнародовал его данные.

Предыстория

  • На аукционе 4 декабря шесть банков получили 997,7 млн грн рефинансирования от НБУ сроком до 84 дней под 6% годовых.

  • В ноябре Укрэксимбанк получил разрешение наблюдательного совета привлечь у Национального банка рефинансирования на 30 млрд гривен.

  • На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

  • 13 ноября Национальный банк предоставил рефинансирование 16 банкам на общую сумму 16,577 млрд грн.

  • 6 ноября Национальный банк провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

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