Определены страны мира с самым значительным ростом цен на жилье

В 3-м квартале 2020 года, несмотря на пандемию, цены на жилую недвижимость повысились в 43 из 55 стран, представленных в исследовании портала Global Property Guide.

Определены страны мира с самым значительным ростом цен на жилье
Фото: homeappliancesworld.com

Особенно это касается Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канады и США.

Что произошло

Аналитики отмечают, что во многих странах стремительно растут продажи недвижимости. Причем новый спрос часто приходится на покупку объектов за пределами крупных городов. Этому способствуют низкие процентные ставки.

Самые быстрорастущие

В 3-м квартале 2020 года больше всего в годовом исчислении выросли цены на жилье в Турции (+13,96%), вьетнамском Хошимине (+13,83%), Новой Зеландии (+13,77%), Германии (+12,44%) и Словакии (+10,1%).

Аутсайдеры

Самый значительный спад за соответствующий период отмечен в Египте (-22,31%), Черногории (-21,99%), камбоджийском Пномпене (-7,88%), Дубае в ОАЭ (-4,88%) и Саудовской Аравии (-3,51%).

Цены указаны с поправкой на инфляцию.

Что в Украине

Цены на жилье Киеве увеличились за аналогичный период всего на 1,89%.

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