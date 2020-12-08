JSW Steel просит ускорить покупку компании-банкрота Bhushan Power & Steel Limited

JSW Steel просит ускорить покупку компании-банкрота Bhushan Power &amp; Steel Limited

Индийская металлургическая группа JSW Steel предложила кредиторам компании Bhushan Power & Steel Limited (BPSL), обанкротившейся в 2017 г. дополнительно 4 млрд рупий (53,7 млн долл.), чтобы ускорить процесс приобретения этого актива.

Индийский Национальный трибунал по корпоративному праву (NCLT) в сентябре 2019 г. утвердил план реструктуризации BPSL, в соответствии с которым компания переходила в собственность JSW Steel. Однако стоимость сделки составляла всего 193,5 млрд рупий (2,6 млрд долл.), тогда как BPSL до своего банкротства задолжала ряду банков около 471,6 млрд рупий.

Кредиторы до сих пор продолжают судебный процесс, настаивая, в частности, чтобы им была перечислена вся прибыль BPSL, начиная с 2017 г. При этом компания фактически больше года находится под управлением JSW Steel. По данным индийской прессы, кредиторы еще не дали ответ на предложение.

Завершение сделки позволит JSW Steel увеличить свои мощности на 3 млн т в год и довести общий показатель до 21 млн т. В состав BPSL входят три предприятия в штатах Одиша, Чхаттисгарх и Западная Бенгалия.

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