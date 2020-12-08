ВЭФ перенесли из Давоса в Сингапур

ВЭФ перенесли из Давоса в Сингапур

Специальное ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) пройдет в Сингапуре 13-16 мая 2021 года.

В 2022 году форум вернется в швейцарский Давос, сообщает Интерфакс.

Ранее планировалось перенести ежегодную встречу с января следующего года на конец мая, но традиционно провести ее в Давосе.

"Саммит глобальных лидеров имеет решающее значение для обсуждения того, как мы сможем восстановиться вместе, - заявил основатель и глава ВЭФ Клаус Шваб. - Специальная ежегодная встреча 2021 года станет местом личной встречи лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества впервые с начала глобальной пандемии. Государственно-частное сотрудничество необходимо как никогда для восстановления доверия и устранения расколов, возникших в 2020 году".

Перенос встречи в Сингапур отражает обеспокоенность ВЭФ обеспечением здоровья и безопасности участников встречи и местного населения. После тщательного изучения возможных мест и в свете текущей ситуации с COVID-19 было решено, что Сингапур лучше всего подходит для проведения встречи.

С 25 по 29 января 2021 года пройдет онлайн-форум "Давосская неделя", а 6-7 апреля ВЭФ проведет в Токио Глобальный саммит по управлению технологиями.



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