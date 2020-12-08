Бразильская компания Samarco возобновит работу после 5 лет простоя

Бразильская компания Samarco, находящаяся в совместной собственности железорудных корпораций Vale и BHP, сообщила, что планирует возобновить хозяйственную деятельность до конца текущего года после более чем пятилетнего перерыва.



Компания приостановила работу после прорыва дамбы хвостохранилища 5 ноября 2015 г., ставшего крупнейшей экологической катастрофой в истории Бразилии . Жидкая грязь затопила тогда два населенных пункта, погибли 19 человек.



Как заявляет Samarco, компания готовит к запуску установку сухой переработки отходов обогащения на своем железорудном ГОКе Germano в штате Минас-Жерайс. Теперь порядка 80% отходов будут складироваться в сухом виде. Компания проводит опыты по их использованию в качестве строительного материала. Оставшиеся 20% жидких отходов будут перекачиваться в естественную впадину в горных породах.



Концентрат, полученный на Germano, будет отправляться по пульпопроводу в порт Убу в штате Эспириту-Санту на завод по производству окатышей. Поначалу он будет выпускать 8 млн т продукции в год, но в течение 10 лет выйдет на проектную мощность — 24 млн т в год.



За пять лет компания выплатила более 1,9 млрд долл. в качестве компенсации. Однако в 2019 г. консалтинговая компания Ramboll сообщала, что ни одна из 512 семей, пострадавших при прорыве дамбы в 2015 г., не получила нового жилья.



