Бразильская компания Samarco возобновит работу после 5 лет простоя

Бразильская компания Samarco возобновит работу после 5 лет простоя

Бразильская компания Samarco, находящаяся в совместной собственности железорудных корпораций Vale и BHP, сообщила, что планирует возобновить хозяйственную деятельность до конца текущего года после более чем пятилетнего перерыва.

Компания приостановила работу после прорыва дамбы хвостохранилища 5 ноября 2015 г., ставшего крупнейшей экологической катастрофой в истории Бразилии. Жидкая грязь затопила тогда два населенных пункта, погибли 19 человек.

Как заявляет Samarco, компания готовит к запуску установку сухой переработки отходов обогащения на своем железорудном ГОКе Germano в штате Минас-Жерайс. Теперь порядка 80% отходов будут складироваться в сухом виде. Компания проводит опыты по их использованию в качестве строительного материала. Оставшиеся 20% жидких отходов будут перекачиваться в естественную впадину в горных породах.

Концентрат, полученный на Germano, будет отправляться по пульпопроводу в порт Убу в штате Эспириту-Санту на завод по производству окатышей. Поначалу он будет выпускать 8 млн т продукции в год, но в течение 10 лет выйдет на проектную мощность — 24 млн т в год.

За пять лет компания выплатила более 1,9 млрд долл. в качестве компенсации. Однако в 2019 г. консалтинговая компания Ramboll сообщала, что ни одна из 512 семей, пострадавших при прорыве дамбы в 2015 г., не получила нового жилья.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгахСБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах
Вкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грнВкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грн
Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"
Tenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетикиTenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетики
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе СБУ заблокировала работу сети call-центров, обслуживающих роSSийский бизнесВ Одессе СБУ заблокировала работу сети call-центров, обслуживающих роSSийский бизнес
Украинская IT-компания навсегда переходит на дистанционную работуУкраинская IT-компания навсегда переходит на дистанционную работу
На последнем аукционе ОВГЗ предлагались меньшие объемы по более высоким ставкамНа последнем аукционе ОВГЗ предлагались меньшие объемы по более высоким ставкам
Биткоин подорожал после обвала на 2,23%. Эксперты предсказывают ему статус глобального активаБиткоин подорожал после обвала на 2,23%. Эксперты предсказывают ему статус глобального актива
Компания Paul Wurth построит для POSCO новый коксовый заводКомпания Paul Wurth построит для POSCO новый коксовый завод
"Укринтерэнерго" еще год будет выполнять функции поставщика "последней надежды""Укринтерэнерго" еще год будет выполнять функции поставщика "последней надежды"
Бразильская Gerdau завершает приобретение компании SilatБразильская Gerdau завершает приобретение компании Silat
Нефть дешевеет после провала переговоров внеплановой встречи ОПЕК+Нефть дешевеет после провала переговоров внеплановой встречи ОПЕК+
Связанная с Коломойским компания отсудила главный офис ПриватБанка в ДнепреСвязанная с Коломойским компания отсудила главный офис ПриватБанка в Днепре
Норвежская компания DNV GL отказалась от проекта Nord Stream 2Норвежская компания DNV GL отказалась от проекта Nord Stream 2
Последние новости
Подгружаем последние новости