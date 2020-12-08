В январе-ноябре Китай сократил экспорт стали на 18%

За ноябрь 2020 года экспорт китайский стали составил порядка 4,4 млн. тонн - на 8,9% больше к предыдущему месяцу, но на 3,8% меньше в годовом сопоставлении.



В течение января-ноября Китай экспортировал 48,826 млн. тонн готового проката. Снижение объёмов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 18,1%.



Зарубежной стальной продукции по итогам ноября в КНР было ввезено 1,854 млн. тонн - на 77,9% больше в годовом соотношении, но на 4% меньше по сравнению с октябрём 2020 года. По итогам 11 месяцев импорт металлопроката составил 18,859 млн. тонн, что выше показателей января-ноября прошлого года на 74,3%.

