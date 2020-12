Самый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионов

Орган финансового надзора (FSA) в Осло предупредил крупнейший банк Норвегии, что его могут оштрафовать на 400 млн крон ($45 млн) за невыполнение правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: minfin.com.ua

Что произошло

Предупреждение появилось через год после того, как глава норвежского регуляторного органа раскритиковал банки страны за то, что они не соответствовали правилам, предназначенным для защиты отрасли от отмывания денег.

Инспекция касается только деятельности DNB в Норвегии. Банком занялись на фоне полицейского расследования, в котором DNB обвинили в отмывании средств путем операций в Намибии для исландской рыболовной компании.

«Возможный штраф, о котором было сообщено DNB, не связан с подозрениями в отмывании денег или соучастии в отмывании денег», — отметили в банке.

Цена акций DNB на фоне расследования упала на 1,9%.

Предупреждение поступило на фоне расследований скандалов с отмыванием денег в Danske Bank и Swedbank, которых обвиняют в том, что они провели миллиарды «грязных» денег через собственные операции в Балтии.

«Грязные» операции в скандинавских банках

В ноябре прошлого года стало известно, что второй по величине банк Швеции SEB AB замешан в большой схеме отмывания денег. Оказалось, что сотни клиентов шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделения в Эстонии и других странах Балтии. При этом часть переведенных через эти подразделения денег связана с делом Магнитского.

SEB стал еще одним скандинавским банком, вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из РоSSии через Эстонию после схем Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank и ряда других банков.

Еще один фигурант громкого скандала с отмыванием средств — Danske Bank — заявил, что уходит с эстонского рынка банковских услуг. Как сообщалось, клиентами эстонского отделения Danske Bank были проведены подозрительные сделки на общую сумму около 200 млрд евро.