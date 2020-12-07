В Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам года

На макроэкономические значения, кроме пандемии коронавируса, будет влиять также ситуация в сельском хозяйстве.

В Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам года
Фото: Рада ТВ

В Минэкономики оценивают падение валового внутреннего продукта Украины за 10 месяцев 2020 года в 5,2% и ожидают спада ВВП на 5% по итогам года.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко во время онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем, что в 2020 году ВВП упадет на 5%, хотя мы закладывали 4,8% ВВП", - отметил министр.

По его словам, на макроэкономические значения, кроме пандемии коронавируса, будет влиять также ситуация в сельском хозяйстве. Петрашко добавил, что за 2021 год в Минэкономики прогнозируют рост ВВП на 4,6%.

Петрашко уточнил, что экономика вернется к положительному тренду во второй половине 2021 года.

"Негативный эффект пандемии будет иметь большое влияние в начале следующего года. Очевидно, ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года", - сказал министр.

По его словам, программы поддержки бизнеса, льготных кредитов позволят смягчить влияние пандемии.

Напомним, в третьем квартале падение ВВП Украины замедлилось с 11,4% до 3,5%.

Падение ВВП в апреле-июне 2020 года составляло 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самое большое падение ВВП с 2015 года. При этом падение ВВП в первом квартале по сравнению с I кварталом 2019 составило 1,5%.

В НБУ основными факторами падения реального ВВП Украины во II квартале 2020 года назвали падение инвестиций и сокращение внутреннего спроса.

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