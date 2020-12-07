Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн

Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн

4 декабря состоялось очередное заседание Наблюдательного совета "Укргидроэнерго", во время которого обсуждался ряд актуальных вопросов жизнедеятельности компании. Из-за маловодия, вызванного нетипичными для Украины климатическими условиями и, как следствие, незначительной проточностью рек, а также из-за некорректной работы нового рынка компания получила значительные убытки.

"На сегодняшний день из-за нестабильной ситуации на рынке мы имеем убытки, которые составляют 1 млрд 568 млн гривен. Это задолженность перед компанией за предоставленные услуги", - отметил генеральный директор компании Игорь Сирота.

Он отметил, что несмотря на все объективные трудности, "Укргидроэнерго" в полной мере продолжает выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению покрытия пиковых нагрузок, регулирования частоты и мощности сети, а также мобильного аварийного резерва в Объединенной энергетической системе Украины.

За девять месяцев текущего года ЧАО "Укргидроэнерго" реализовало 6 млрд кВт-ч электроэнергии и получило 2 млрд 961 млн гривен чистой прибыли.

МинПром по материалам Металлургпром

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