С начала года государство потратило на безработных 14,5 миллиардов

Общий объем государственных расходов на выплаты безработным с начала 2020 года составил 14,55 млрд грн. Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос «Экономической правды».

С начала года государство потратило на безработных 14,5 миллиардов
Фото: delo.ua

Сколько и кому выплатили

Большую часть средств на выплаты безработным составили средства Фонда социального страхования на случай безработицы (10,3 млрд грн).

Еще 4,25 млрд грн выплатили из Фонда противодействия коронавируса.

С мая 2020 государство также делала выплаты помощи по частичной безработице. Их делать исключительно из Фонда противодействия коронавируса. Общий объем этих расходов составил 2,61 млрд грн.

Активно выплаты пособий по безработице осуществляли летом: в июне на них потратили 1,54 млрд грн, в июле — 17,9 млрд грн, а в августе — 15,9 млрд грн.

По итогам ноября 2020 государство потратило на поддержку безработных почти 1,3 млрд грн. Для сравнения, в ноябре 2019 расходы на поддержку безработных составляли 756,26 млн грн.

Эти выплаты ввели после секвестра государственного бюджета, который состоялся в апреле 2020 года в связи с объявлением жесткого карантина. Тогда же правительство решило увеличить финансирование Фонда социального страхования из бюджета.

Напомним

По данным Госстата Украины, в I квартале 2020 году количество безработных составляло 1,5 млн человек, количество работающих — 16,6 млн человек.

Национальный банк ухудшил прогноз безработицы в Украине в 2020 году в соответствии с методологией Международной организации труда до 10%. Ранее прогнозировалось, что безработица составит 9,5%.

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