В Одессе СБУ заблокировала работу сети call-центров, обслуживающих роSSийский бизнес

Сейчас проверяют причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали роSSийской бизнес, финансировавший террористические организации "Л/ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что противоправная схема организована группой местных жителей, среди которых коммерсанты и IТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки роSSийских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Правоохранители во время обысков изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяют причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.