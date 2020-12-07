В Одессе СБУ заблокировала работу сети call-центров, обслуживающих роSSийский бизнес

Сейчас проверяют причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

В Одессе СБУ заблокировала работу сети call-центров, обслуживающих роSSийский бизнес
Фото: пресслужба СБУ

В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали роSSийской бизнес, финансировавший террористические организации "Л/ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что противоправная схема организована группой местных жителей, среди которых коммерсанты и IТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки роSSийских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Правоохранители во время обысков изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяют причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

В конце сентября СБУ пресекла попытку информационной диверсии РоSSии перед местными выборами. По результатам обысков изъято 8 тысяч SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные материалы в соцсетях.

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