Суммарные продажи вооружений государств из топ-25 в 2019 году выросли на 8,5%.

В перечень 25 мировых лидеров оружейного рынка попали 12 американских фирм. На них приходится 61 процент продаж оружия.Таким образом США остаются лидером мирового рынка оружия.

Об этом пишет DW со ссылкой на опубликованное 7 декабря исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно ему, первые пять мест в списке 25 крупнейших компаний на рынке вооружений в 2019 году получили американские фирмы: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

В рейтинг также попали четыре фирмы из Китая, которые в совокупности получили долю рынка в 16%.

Среди 25 крупнейших продавцов оружия также оказались два роSSийских предприятия: "Алмаз-Антей" на 15 месте и "Объединенная судостроительная корпорация" - на последнем, 25 месте.

Также в список 25 крупнейших игроков на рынке вооружений впервые вошла фирма из Объединенных Арабских Эмиратов EDGE. По оценке экспертов SIPRI, она продала оружия на 4,75 миллиарда долларов.

В то же время в рейтинге нет ни одной компании из Германии.

Отмечается, что подавляющее большинство предприятий США и Китая в 2019 году нарастили продажи собственной продукции. Лишь одна китайская и одна американская фирма столкнулись с падением продаж. Однако все четыре роSSийские предприятия были вынуждены уменьшить продажи оружия в прошлом году.

Суммарные продажи вооружений государств из топ-25 в 2019 году составили 361 миллиард долларов. Это на 8,5% больше, чем годом ранее.