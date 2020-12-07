НБУ признал банковскую группу Ярославского

"Кредит Днепр" стала двадцать шестой признанной НБУ банковской группой.

НБУ признал банковскую группу Ярославского

Национальный банк Украины признал банковскую группу "Кредит Днепр" и согласовал ответственное лицо этой банковской группы - АО "Банк Кредит Днепр".

Контролером банковской группы является Александр Ярославский, информирует пресс-служба НБУ.

В состав банковской группы входят АО "Банк Кредит Днепр", АО "СК ИНГО", АО СК "ИНГО Жизнь", ООО КУА "Геритидж инвестмент менеджмент", ООО "Украинская металлургическая компания" и ОАО ЗНВКИФ "Смарт Капитал".

"Кредит Днепр" стала двадцать шестой признанной НБУ банковской группой.

Напомним, 30 июля НБУ разрешил Ярославскому купить банк "Кредит Днепр". К тому времени контролером АО "Банк Кредит Днепр" был Виктор Пинчук

В 2017 году Ярославский пытался купить у россиян Проминвестбанк и Сбербанк, но переговоры не увенчались успехом.

Ярославский также был основателем УкрСиббанка (входил в число крупнейших в Украине) и впоследствии продал его французскому BNP Paribas.

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