Индия продлила пошлины на нержавейку из шести стран

Власти Индии продлили действие антидемпинговых пошлин на ввоз холоднокатаного плоского проката из нержавеющей стали, произведённого металлургическими предприятиями ЕС , Китая, США , Таиланда, Тайваня, Южной Африки и Южной Кореи.



Мера продлена до 31 января 2021 года, сообщает Economic Times.



Действие пошлин, введённых в феврале 2010 года и пролонгированных в 2015 году, распространяется на импорт плоского проката из коррозионностойкой стали шириной от 600 до 1250 мм и более, соответствующего товарной позиции 7219.



О начале повторного антидемпингового расследования было объявлено осенью. Инициаторы – Jindal Stainless Limited (JSL), Jindal Stainless (Hisar) Limited (JSHL) и Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL).

