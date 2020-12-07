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2020-12-07
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
Власти Индии продлили действие антидемпинговых пошлин на ввоз холоднокатаного плоского проката из нержавеющей стали, произведённого металлургическими предприятиями ЕС, Китая, США, Таиланда, Тайваня, Южной Африки и Южной Кореи.
Мера продлена до 31 января 2021 года, сообщает Economic Times.
Действие пошлин, введённых в феврале 2010 года и пролонгированных в 2015 году, распространяется на импорт плоского проката из коррозионностойкой стали шириной от 600 до 1250 мм и более, соответствующего товарной позиции 7219.
О начале повторного антидемпингового расследования было объявлено осенью. Инициаторы – Jindal Stainless Limited (JSL), Jindal Stainless (Hisar) Limited (JSHL) и Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL).
МинПром по материалам МеталлСервис