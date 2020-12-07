Территориальные общины впервые инвестировали в ОВГЗ

Территориальные общины впервые стали владельцами облигаций внутреннего госзайма: их портфель на 7 декабря составил 120 млн грн. Об этом говорится на сайте регулятора.

Статистика НБУ

Согласно статистике НБУ, на 117,2 млн грн — до 34,56 млрд грн — увеличили вложения в гособлигации и юрлица, а продавцами стали банки, портфель которых уменьшился на 300,4 млн грн — до 458,26 млрд грн.

Объемы инвестиций физических лиц, нерезидентов и Нацбанка в ОВГЗ практически не изменились и на 7 декабря составляют 8,88 млрд грн, 74,51 млрд грн и 324,57 млрд грн.

Всего с начала этого года объем ОВГЗ в обращении в Украине вырос на 9,5%, или 78,2 млрд грн — до 900,9 млрд грн, прежде всего за счет роста портфеля банков — на 37,1%, или на 124 млрд грн и юрлиц — на 32,9%, или на 8,5 млрд грн.

Что с нерезидентами

В то же время вложения нерезидентов сократились на 35,6%, или 41,27 млрд грн, физлиц — на 7,7%, или 0,7 млрд грн, а Нацбанка — на 3,7%, или 12,5 млрд грн.

Напомним

В 2018 году Кабмин разрешил муниципалитетам вкладывать свободные средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), однако значительного притока средств местных бюджетов в гособлигации не произошло.

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, на 1 ноября 2020 местные бюджеты хранили на депозитных счетах в госбанках 8,87 млрд грн по ставкам от 6% до 13,5%, в том числе 4,3 млрд грн — средства общего фонда. За 10 месяцев было размещено 23,6 млрд грн, а возвращено — 14,7 млрд грн.