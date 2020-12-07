Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $ 26,1 млрд

Общий объем платежей НБУ по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 319,6 млн долл. США.

Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $ 26,1 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным Национального банка Украины, остались на уровне $ 26 млрд 135,7 млн.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 декабря 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 135,7 млн долл. США (в эквиваленте). В ноябре они уменьшились на 4,7 млн долл. США (в эквиваленте) в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, которые были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что в целом динамику резервов в течение ноября определяли следующие факторы:

  • Операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли 355,5 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 345,5 млн долл. США (в эквиваленте) - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) . В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 319,6 млн долл. США (в эквиваленте).
  • Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение в результате продолжения оживления деловой активности, в том числе ввиду активизации импортеров. Для сглаживания колебаний в сторону снижения цены Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 87 млн долл.
  • Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 77,9 млн долл. США (в эквиваленте).

Напомним, международные резервы Украины по итогам октября снизились на 1,5% и на 1 ноября составили 26,1 млрд долларов США.

В сентябре международные резервы Украины снизились на 8,7%, до 26,5 млрд долларов.

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