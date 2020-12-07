Украина начала меньше тратить валюту из резерва

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составили 26,14 млрд долл. (в эквиваленте), сократившись в ноябре на 4,7 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).



В частности, на изменение резервов в октябре влияли поступления в пользу правительства в размере 355,5 млн долл., в том числе 345,5 млн долл. – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).



В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 319,6 млн долл. Из этой суммы 245,9 млн долл. были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, 72,5 млн долл. – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.



Кроме того, Национальный банк в начале ноября провел несколько интервенций по продаже валюты на межбанковском рынке на общую сумму 87 млн долл. В то же время в отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты, Национальный банк приобрел 41 млн долл.



Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце привела к увеличению их стоимости на 77,9 млн долл.



"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.



Как сообщалось, международные резервы Украины на 1 ноября составляли 26,14 млрд долл. (в эквиваленте), сократившись в октябре на 385,3 млн долл. или на 1,5% из-за выплат по госдолгу и продажи валюты на межбанковском рынке для сглаживания курсовых колебаний.



