Glencore планирует закрыть три австралийские угольные шахты

Швейцарская торговая и горнодобывающая компания Glencore планирует закрыть три австралийских угольные шахты в Новом Южном Уэльсе и одну - в штате Квинсленд до 2023 года. Одновременно компания снижает свой прогноз по добыче угля на этот год до 112 млн тонн с примерно 140 млн тонн ранее.



Общее сокращение угледобывающих мощностей в Австралии 17,7 млн тонн в год. Закрытие предприятий является частью долгосрочного плана Glencore по сокращению мировой добычи угля на 40% к 2035 году до примерно 84 млн тонн в год.



Падение австралийского экспорта угля из-за закрытия этих шахт будет частично компенсировано совместным предприятием Glencore Wambo United с американским производителем Peabody мощностью 5 млн тонн угля в год, добыча которого должна начаться в этом квартале.



