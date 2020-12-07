Сбербанк потерял лицензии на фондовом рынке

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Сбербанка и оставил без изменений постановление Окружного админсуда г. Киева от 12.07.16 и постановление Киевского апелляционного админсуда от 08.09.16. Именно этими судебными решениями банку было отказано в удовлетворении иска к Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) об отмене решения Нацкомиссии от 24.07.15 об аннулировании лицензий Сбербанка на деятельность на фондовом рынке. Об этом сообщается в Государственном реестре судебных решений.

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Какие лицензии Сбербанка аннулированы

Нацкомиссия в свое время отозвала лицензии банка на такие ??действия на фондовом рынке:

торговля ценными бумагами;

дилерская деятельность;

андеррайтинг;

депозитарная деятельность;

деятельность по хранению активов пенсионного фонда.

Почему были аннулированы лицензии

Структура собственности Сбербанка по состоянию на 30.06.15 доказывает, что прямым владельцем ОАО «Сбербанк» с долей в уставном капитале банка 100% единолично является ОАО «Сбербанк РоSSии», который зарегистрирован по законодательству РоSSийской Федерации — государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины «Об обороне Украины».

Опосредованным собственником ОАО «Сбербанк» с существенным участием в размере 50% является Центральный банк РоSSийской Федерации, зарегистрированный по законодательству РФ , Он же прямой владелец ОАО «Сбербанк РоSSии» с долей в размере +50% уставного капитала этого банка.

Cвои исковые требования Сбербанк аргументировал тем, что утвержденный Нацкомиссией порядок приостановления действия и аннулирования лицензии на отдельные виды профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) не предусматривает возможности аннулирования лицензии НКЦБФР при наличии контроля деятельности банка лицами из государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украина.

Однако Верховный Суд Украины отметил, что соответствующие основания аннулирования лицензии предусмотрены Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности». Кроме того, принимая оспариваемое в этом деле решение, НКЦБФР реализовала предоставленные законом полномочия в сфере лицензирования хозяйственной деятельности.