Иран вошел в ТОП-20 крупнейших производителей стали

Иран вошел в ТОП-20 крупнейших производителей стали

Как сообщает TehranTimes, в 2019 году Иран занял 19-е место среди 196 стран мира с наибольшим объемом импорта стали (слитки), сообщает IRNA.

Страна заняла 53-е место среди 195 стран по экспорту стальной продукции и 85-е место из 226 стран по мировому импорту стальной продукции.
Согласно упомянутым данным, иранский импорт стали и стальной продукции в 2019 году составил 42 млн долл. и 302 млн долл. соответственно.

В указанном году страна экспортировала сталь и стальную продукцию на 312 млн и 252 млн долл., соответственно.

В прошлом году общий объем производства нерафинированной стали (слитков) в Иране составил 26,8 млн тонн, а общий объем производства стальной продукции достиг 20,6 млн тонн.

По данным IRNA, статистика внешней торговли за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (20 марта - 21 сентября) показывает, что страна экспортировала 4 375 851 тонну стальных слитков и продукции на сумму 1,59 млрд долл., из которых 76,8 % составили заготовки, слябы и блюмы.

Стоимость экспорта стали за указанные семь месяцев снизилась на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Министерства промышленности, торговли и горнодобывающей промышленности.
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Общий объем экспорта стальных слитков и продукции превысил 10,5 млн тонн в предыдущем иранском календарном году (завершившемся 19 марта)

Как сообщалось, импорт стальной продукции за первые семь месяцев текущего финансового года достиг 633 665 тонн, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость импортированных товаров составила 714,6 млн долл. за указанный период, что также на 32% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

МинПром по материалам МеталлТорг

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