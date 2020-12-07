Турция заявила, что ЕС нарушает принципы свободной торговли

Турция заявила, что ЕС нарушает принципы свободной торговли

Турецкая ассоциация производителей стали TCUD выступила с заявлением, в котором обвинила Европейскую комиссию в нарушении принципов соглашения о свободе торговли между ЕС и Турцией и неправомерном ограничении турецкого экспорта стали.

Как отметил генеральный секретарь TCUD Вейсел Йайан, Еврокомиссия вводит новые ограничения на импорт турецкого горячекатаного проката и тем самым наносит ущерб металлургической промышленности страны.

По его словам, на турецком рынке стали растет доля импорта. За первые десять месяцев текущего года его объем достиг 10,4 млн т, что на 8,2% больше, чем в тот же период годом ранее. При этом турецкий экспорт готовой стальной продукции, наоборот, снизился на 10,5%, до 13,3 млн т. В октябре 2020 г. турецкие компании отправили за рубеж около 1,5 млн т стали, на 1,6% меньше, чем год назад, а импорт увеличился на 2,2%, до 963 тыс. т.

За те же 10 месяцев внутреннее потребление стальной продукции в Турции достигло 24,4 млн т, это на 16,2% больше, чем год назад. В октябре этот показатель прибавил 27,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 г. до 2,5 млн т. В то же время объем производства стали в январе-октябре составил 29,1 млн т, на 4,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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