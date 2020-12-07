Украинцы стали брать кредиты на жилье. Объемы выдачи ипотеки выросли на 82%

В октябре банками было выдано 662 ипотечных кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года. Об этом говорится в результатах последнего опроса банков.

Украинцы стали брать кредиты на жилье. Объемы выдачи ипотеки выросли на 82%
Фото: mind.ua

По сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 — на 6%.

Какие суммы брали на ипотеку

В октябре вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в сентябре 2020 он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре — 741 тыс. грн. Сейчас средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн, вторичной — 730 тыс. грн.

Вторичный рынок

Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в октябре составила около 87% по объему от всех новых выдач.

Ставка ипотечного кредитования

В октябре средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. По данным банков, в октябре средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3% (в сентябре — 14,9%), на первичном — 17,2% (в сентябре -18,4%).

Где выдано больше всего кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов было выдано в Киеве — 187 договоров на 208,2 млн грн (28% от общего количества и 42% от общей суммы).

После Киева больше всего ипотечных договоров в октябре заключено в Киевской области — 73 договора на 681 млн грн (11% и 14% соответственно), в Харьковской области — 63 договора на общую сумму почти 348 млн грн (10% и 7% соответственно), во Львовской — 38 договоров на 265 млн грн и Одесской областях — 33 договора на 226 млн грн.

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