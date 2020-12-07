Иран готов дополнительно поставлять на рынок 2 млн барр нефти в день

Министерству нефти Ирана поручено быть готовым к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций после прихода к власти в Вашингтоне Джо Байдена, объявившего себя избранным президентом США , сообщили в воскресенье иранские СМИ .



Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, что его страна готовится к скорейшему увеличению добычи нефти, сообщает официальное информационное агентство IRNA.

"Министерство нефти предпримет все необходимые шаги для подготовки объектов нефтяной промышленности к добыче и продаже - пропорционально имеющимся мощностям - в течение следующих трех месяцев", - цитирует слова Рухани агентство.



Иран экспортировал более 2 млн баррелей нефти в день до того, как президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из сделки по иранской ядерной программе и ввел против Ирана санкции, которые ударили по экономике страны, резко сократив жизненно важный экспорт нефти.



По оценкам специалистов, Иран в настоящее время экспортирует менее 300 тыс. баррелей нефти в сутки по сравнению с пиком в 2,8 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.



Байден, который должен вступить в должность 20 января 2021 года, заявил, что вернется к соглашению с Ираном и снимет санкции, если Тегеран вернется к "строгому соблюдению ядерной сделки".



В то же время, как сообщила телекомпания "Аль Джазира" со ссылкой на информированные источники, Иран направил в Венесуэлу до 10 танкеров с нефтью вопреки американским санкциям. Некоторые из этих судов будут доставлять венесуэльскую нефть после выгрузки доставленного из Ирана топлива.

