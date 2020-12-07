Смелянский пообещал купить банк, если "Укрпочте" не дадут банковскую лицензию

"С лицензией на банковскую деятельность мы за несколько лет сведем расходы из госбюджета к нулю".

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский пообещал купить банк, если "Укрпочте" не выдадут банковскую лицензию.

Об этом Смелянский заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я все равно этого добьюсь (выхода на банковский рынок - ред.). С Радой, без Рады, с Национальным банком, без Национального банка. "Укрпочта" же подлежит приватизации. Ведь может так случиться, что у инвестора, который купит наши акции, уже есть банк? И на следующий день этот банк переименовывается в Поштабанк и начинает работать. При этом он будет полномасштабным банком", - сказал Игорь Смелянский.

В законопроекте, который Верховная Рада в первом чтении приняла в мае, предполагается, что "Укрпочта" сможет заниматься платежами и депозитами, но не кредитованием.

"По этому направлению она ("Укрпочта", - ред.) просто становится маркетплейсом для всех банков, особенно малых и средних, которые могут достучаться до клиента. Вы, как клиент, приходите и говорите: "Мне нужен кредит на микроволновку". Поскольку у нас уже есть ваша кредитная история, мы заполняем анкету, вы получаете предложение от 4-5 банков и выбираете, какой вам больше нравится. "Укрпочта" не будет кредитовать самостоятельно", - пояснил Смелянский.

По его мнению, в доходах "Укрпочты" банковская деятельность может занять долю в 40-50%, основная часть которых перекроет плату за доставку пенсий и социальных выплат, которую сейчас компания получает от государства.

"С лицензией на банковскую деятельность мы за несколько лет сведем расходы из госбюджета к нулю. По большому счету, "Укрпочте" хорошо и без этих доходов. Как СЕО госкомпании, я могу показывать доход в 3 миллиарда от государства и всем рассказывать, какой я прибыльный. Это государству больше нужно", - подчеркнул Игорь Смелянский.

Национальный банк неоднократно выступал против создания почтового банка. Однако вопреки позиции НБУ Рада планирует разрешить "Укрпочте" предоставлять банковские услуги. Законопроект №2788-д предусматривает, что национальный оператор почтовой связи получит право предоставлять услуги по открытию и обслуживанию почтовых счетов и отдельные финансовые услуги в порядке, установленном Национальным банком Украины. Вклады на почтовых счетах будут гарантироваться так же, как и на банковских счетах.

Почтовые счета смогут использоваться для зачисления пенсий, заработной платы, соцпомощи от государства, дохода от торговли. Также "Укрпочта" сможет проводить расчетные банковские операции, обменивать валюту, выпускать платежные карты.