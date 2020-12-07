Крупный бизнес увеличил поступления в госбюджет на 11,1%

Крупные налогоплательщики увеличили в январе – ноябре 2020 года отчисления налогов и сборов в госбюджет на 11,1% – до 362,3 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков.

Крупный бизнес увеличил поступления в госбюджет на 11,1%
Фото: sobitie.com.ua

Ключевые показатели

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом крупных налогоплательщиков, по результатам января – ноября 2020 года составила 58,7% от налоговых платежей госбюджета по Украине. В том числе налог на прибыль составил 68,5%, налог на добавленную стоимость – 52%, акцизный налог – 97,3%.

В разрезе основных налогов госбюджет получил:

В частности, отмечается значительный рост поступлений по акцизному налогу, которого с начала 2020 года уплачено на 9,2 млрд грн, или на 15,2% больше, чем за январь – ноябрь 2019 года.

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