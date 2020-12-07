Fitch прогнозирует снижение цены на нефть в 2021 году

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что цены на нефть Brent упадут до $45 за баррель в 2021 году, несмотря на хорошие новости о вакцинах против коронавируса. Об этом пишет mind со ссылкой на CNBC.

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Прогноз аналитиков

Согласно опросу 36 аналитиков, цена на нефть марки Brent в следующем году может составить около $49,35, при этом наиболее распространенный прогноз — $50. Управление энергетической информации США ожидает, что международный ориентир составит $46,59.

Аналитики Fitch Ratings более осторожны в своих прогнозам.

«Мы ожидаем, что в следующем году цены на нефть Brent в среднем будут на уровне $45», — сказал старший директор агентства Дмитрий Маринченко. — Это предполагает, что спрос будет оставаться слабым, по крайней мере, до второго полугодия, потому что прогресс с массовой вакцинацией, вероятно, будет не очень быстрым».

Что повлияло на цены

Цены на нефть выросли, когда несколько фармкомпаний, в том числе Pfizer — BioNTech и Moderna, объявили о высоких показателях эффективности своих вакцин.

Однако, по словам Маринченко, вакцины «вероятно, не окажут существенного влияния» на спрос на нефть до второй половины 2021 года.

«При слабом спросе и в условиях, когда ОПЕК пытается управлять предложением… чтобы избежать больших излишков или дефицита на рынке, мы ожидаем, что в следующем году цены будут на уровне $45», — пояснил он.

Предыстория

3 декабря 2020 страны ОПЕК + договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с мая этого года. Именно эти меры поддержали нефтяные котировки на относительно высоком уровне в 2020 году.

По мнению экспертов Commonwealth Bank of Australia, новое соглашение означает, что мировые запасы нефти могут начать уменьшаться в первом квартале 2021 года. Между тем они отмечают, что рост поставок из Ливии и потенциальное увеличение добычи в Иране в случае улучшения отношений с США существенно могут повлиять на нефтяные цены.

Позиции лидеров соглашения РоSSии и Саудовской Аравии достаточно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. РоSSия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с.

Согласно новым договоренностям, с начала 2021 ограничения все же изменятся, но не так сильно: в январе участницы альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. б/с. Условия соглашения будут пересматриваться ежемесячно.