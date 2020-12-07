Кабмин договорился закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" на 482,4 тыс. грн

Правительство должно закупить 210 кварцевых наручных мужских часов "TIME-R" 319-623 за 1,590 тыс. грн и 110 кварцевых наручных женских часов "TIME-R" 460-623 за 1,350 тыс. грн.

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров Украина договорился с ООО "Киевский часовой завод" о закупке 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра Украины" на сумму 482,4 тыс. гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Prozorro.

Согласно договору, по результатам тендера правительство должно закупить 210 кварцевых наручных мужских часов "TIME-R" 319-623 за 1,590 тыс. грн и 110 кварцевых наручных женских часов "TIME-R" 460-623 за 1,350 тыс. грн.

Все часы будут на кожаных ремешках с размещением на циферблате изображения Малого государственного герба Украины и надписи "От премьер-министра Украины", а также с гравировкой герба и надписью "От премьер-министра Украины (имя, фамилия)" на задней крышке.

Напомним, в сентябре стало известно, что Генштаб Вооруженных сил Украины заключает соглашение на покупку подарочных ручек Parker с гравировками и позолотой на 308 тысяч гривен. В тендере победила столичная фирма "Май-Час". Цена ручек составляет от 672 до 8760 гривен.