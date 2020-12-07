S&P прогнозирует рост мирового долга до $200 триллионов

Мировой долг достигнет $200 трлн, что составляет 265% мирового продукта, однако долгового кризиса пока не предвидится. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков международного рейтингового агентства S&P Global.

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Прогноз S&P Global

Утверждается, что в этом году соотношение долга к мировому продукту возросло на 14% в результате пандемии. Но тренд к росту доли наблюдался и ранее, коронакризис только усилил его. Связано это с тем, что на всех уровнях от правительств, компаний и до домохозяйств появилась потребность в кредитных средствах из-за экономического падения.

Но аналитики не видят в этом явлении будущего долгового кризиса.

«Ожидаемый рост доли долга в мировом ВВП в 2020 году вряд ли повлечет за собой долговой кризис в ближайшее время. Экономики восстанавливаются, вакцины уже поставляются, процентные ставки остаются на низком уровне, а долговое поведение возвращается в норму», – считают в S&P Global.

Если мировая экономика и дальше продолжит восстанавливаться, мировая доля долга к ВВП уменьшится до 256% к 2023 году.

В компании отмечают, что после рецессий типичным является общее уменьшение объемов долга правительств, корпораций и домохозяйств.

Напомним

Ранее Институт международных финансов спрогнозировал, что в 2020 году глобальный долг достигнет рекордных $277 трлн.