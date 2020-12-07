Дом в Италии за 1 евро: в деревне объявлена распродажа (фото)

Дом в итальянской деревне Кастропиньяно в области Молизе продают за 1 евро. Однако распродажа включает ряд условий от мэра. Об этом сообщает издание CNN.

Дом в Италии за 1 евро: в деревне объявлена распродажа (фото)
Фото: cnn.com

Что известно о деревне

Всего в деревне, расположенной в 140 милях к юго-востоку от Рима, находятся около 100 заброшенных зданий, которые попадают в распродажу.

Сегодня в деревне зарегистрировано около 900 жителей, больше половины из них – возрастной категории 70+. В эпоху Средневековья деревня процветала, в ней часто гостили купцы и путешественники. В первой половине XX столетия здесь проживало 2,5 тысячи человек. Однако в последующие десятилетия большинство населения уехало в богатую северную часть страны.

Фото: cnn.com

Условия продажи

Покупатели должны быть готовы к тому, что им придется отремонтировать недвижимость за 3 года с момента покупки. Кроме того, желающие купить дом должны внести гарантийный взнос. Когда ремонтные работы будут закончены, этот взнос вернут собственникам. А в том случае, если хозяин дома не уложится в сроки, ему придется забыть о деньгах, так как они уйдут в бюджет муниципалитета.

«Я не хочу, чтобы в мой город вторглась паника, связанная с недвижимостью, или чтобы в Кастропиньяно начались спекуляции или же безумная давка из-за распродажи», — говорит глава деревни.

Фото: cnn.com

По данным издания, с мэром уже связались десятки заинтересованных людей из Европы с просьбой купить дома. Он же, в свою очередь, надеется, что благодаря этому проекту, деревня станет более безопасной и «вернет себе жизнерадостность».

«Мне больно видеть красоту нашего древнего исторического центра, покрытого шрамами от разрушающихся домов», — комментирует Никола Скапиллати.

Фото: cnn.com

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