Укрэксимбанк выставил на продажу крупную сеть супермаркетов

Государственный банк АО «Укрэксимбанк» выставил на продажу торговую сеть «Амстор». Продажу имущества проведут в системе электронных аукционов ProZorro, сообщает пресс-служба Укрэксимбанка.

Укрэксимбанк выставил на продажу крупную сеть супермаркетов
Фото: dsnews.ua

Причина продажи

Продажа «Амстора» необходима банку для урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО «Амстор», которая составляет 2 млрд грн.

Стоимость лота

Согласно данным в системе ProZorro, начальная стоимость лота – 283,5 млн грн. Аукцион проведут 14 декабря.

Торговые площадки сети состоят из магазинов в форматах: супер- и гипермаркет, торговый центр и Cash & Carry.

В лот входят здания общественно-торговых центров, земельные участки и торговое оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе и Одессе.

Отдельным лотом будет продан земельный участок в Киеве на массиве Березняки. Участок площадью в 4 га оценили в 132,2 млн грн.

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Напомним

В марте 2020 Евгений Мецгер возглавил правления Укрэксимбанка.

Укрэксимбанк является лидером среди госбанков по доле неработающих кредитов (NPL) в размере более 75,8 млрд грн и убыточным среди украинских банков.

Недавно Укрэксимбанк списал с баланса 16,6 млрд грн неработающих кредитов, под которые были ранее сформированы 100% резервов.

Справка

Амстор – крупная украинская торговая сеть, которая принадлежит ООО «Амстор» и была создана 2003 году. ТЦ Амстор работают в Запорожье, Мариуполе, Северодонецке и Бердянске. В 2015 году крупнейший пакет акций Амстор (44,74%) принадлежал Смарт-холдингу Вадима Новинского.

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