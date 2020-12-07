НПЗ в богатых странах не выдержали пандемии

НПЗ в богатых странах не выдержали пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускоряет процесс закрытия нефтеперерабатывающих предприятий в самых богатых странах.

Компании - от британско-нидерландской Royal Dutch Shell до австралийской Ampol Ltd. - закрывают НПЗ или рассматривают такую возможность на фоне слабого спроса на топливо и растущей конкуренции со стороны более новых и мощных предприятий в Азии и на Ближнем Востоке, пишет газета The Wall Street Journal.

В текущем году о планах закрытия сообщили 11 предприятий в ряде стран мира. Три сообщили о частичной приостановке работы, как минимум, еще пять находятся в затруднительном положении, согласно данным аналитической компании IHS Markit.

Ситуация отражает глобальный сдвиг в отрасли: спрос в более богатых экономиках стабильно снижается, при этом многие предприятия устаревают или уступают по размерам более новым и крупным заводам в других странах, например, в Китае.

США и Япония уже потеряли или могут потерять нефтеперерабатывающие мощности объемом более 1,7 млн баррелей в сутки в 2020 и 2021 году, тогда как Китай, Индия и Ближний Восток увеличивают мощности более чем на 2,2 млн баррелей в сутки, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА).

Для сравнения, в период с 2009 по 2011 год были закрыты мощности объемом 2,2 млн баррелей в сутки, согласно данным IHS Markit.

Наиболее ярко выраженной является ситуация в Австралии, где в следующем году планируется закрытие НПЗ BP PLC, тогда как вопрос о закрытии двух других перерабатывающих предприятий находится на рассмотрении, провоцируя опасения по поводу поставок энергии. По состоянию на 2018 год объем производимого на внутреннем рынке топлива удовлетворял лишь 40% спроса в стране, которая становится все более зависимой от импорта.

Компании нефтеперерабатывающего сектора Австралии призывают власти оказать им финансовую поддержку.

До пандемии коронавируса IHS Markit прогнозировала, что мировой спрос на продукты нефтепереработки достигнет пика на уровне около 94,5 млн баррелей в сутки в середине 2030-х годов. Теперь компания ожидает, что спрос достигнет максимального значения на уровне около 91 млн баррелей в сутки на фоне перехода на удаленную работу и существенного падения числа поездок.

Полдюжины НПЗ в США с начала пандемии сообщили, что планируют закрыть как минимум часть своих предприятий, согласно данным IHS Markit. Во многих случаях их владельцы намереваются переоборудовать заводы для производства биотоплива.

Так, Marathon Petroleum Corp. минувшей весной закрыла два НПЗ, что привело к сокращению более 800 рабочих мест. Теперь компания рассматривает возможность переоборудовать одно из них под переработку возобновляемого дизельного топлива.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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