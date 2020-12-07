Нацбанк выдал шести банкам почти один миллиард рефинанса

На аукционе 4 декабря Национальный банк предоставил для 6-ти банков 997,7 млн грн рефинансирования на срок до 84 дней под 6%. Об этом говорится в данных НБУ.

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«Национальный банк сообщает, что 4 декабря 2020 года состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 6-ти банков на сумму 997,7 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых», — говорится в сообщении.

Напомним

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.