В ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионов

Выручка майнеров биткоина в ноябре 2020 года составила примерно $521 млн, что почти на 48% больше, чем показатель за октябрь. Об этом свидетельствуют данные The Block, пишет Investory.

В ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионов
Фото: coindesk

В прошлом месяце общий доход майнеров достиг $35257 млн.

«Из $521 млн, заработанных ими в ноябре, почти $55 млн поступили в виде комиссий за транзакции. Это максимальный показатель с января 2018», — отмечает Forklog.

Согласно данным Blockchain.com, 18 ноября суточный доход майнеров составил рекордное значение с начала года — $21,19 млн.

«Аналитики компании Glassnode отметили, что показатель вернулся к уровням, которые наблюдались до халвинга», — говорится в сообщении.

Предыстория

Курс биткоина в течение последних двух месяцев снова обновил исторический максимум. Так, 30 ноября он достигал $19,863 тыс., тогда как в декабре 2017 на пике — $19,799 тыс.

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