Украинская IT-компания навсегда переходит на дистанционную работу

Украинская компания Jooble с 1 января 2021 года отправляет всех своих сотрудников на удаленный формат работы. В целом с начала марта 70% сотрудников перешли на «дистанционку» и больше не хотят возвращаться в офис, сообщает MC.today.

Украинская IT-компания навсегда переходит на дистанционную работу
Фото: business.ru

Почему так решили

Как отмечает СЕО Jooble Роман Прокофьев, работники не желают ходить в офис по разным причинам. «Одни боятся заболеть, другие — не хотят тратить время на поездку в офис, ведь сэкономленные часы можно уделять семье, здоровью, хобби», — объясняет он.

Переход на удаленный формат позволит компании нанимать сотрудников из других городов и даже стран.

Кстати, офис на 2,8 тыс. кв. м, на который было потрачено €1 млн, используют как коворкинг для сотрудников, которые все же захотят иногда работать вне дома.

Jooble — сайт для поиска работы в Украине и мире, входит в тройку самых популярных ресурсов по трудоустройству. Компания пока присутствует в 71 стране мира и оперирует трафиком около 90 млн посетителей в месяц.

Испания тоже меняет график работы

Между тем в Испании могут перейти на четырехдневную рабочую график, сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-премьера страны Пабло Иглесиаса.

Издание отмечает, что Министерство труда Испании и его глава Иоланда Диас хотят сократить рабочий день и перевести жителей страны на «четырехдневку». «По мнению чиновников, это может повысить занятость», — говорится в сообщении.

В интервью телеканалу RTVE Иглесиас объяснил, что сам всегда выступал за сокращение рабочей недели. «Я знаю, что Министерство труда и Иоланда Диас изучают этот вопрос», — рассказал он.

Напомним

  • По мнению гендиректора Amazon Web Services Энди Яссы, в постковидном мире люди почти не будут приходить в офис. При этом многие работники уже меняют свой рабочий статус на «виртуальный».
  • Гигант потребительских товаров Unilever в рамках эксперимента пообещал перевести сотрудников в Новой Зеландии на «четырехдневку». По словам управляющего директора компании в стране Ника Бэнгс, это поможет улучшить ментальное состояние сотрудников и повысить их производительность.

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