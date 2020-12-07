Госбюджет недовыполнен по расходам на 101 миллиард

По состоянию на начало декабря план невыполнения расходов общего фонда увеличивается. На сегодня отставание в расходной части составляет 36%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты (СП).

Фото: minfin.com.ua

Основные цифры

В январе — ноябре расходы на 101 млрд грн, или 10%, меньше плана на отчетный период. По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, с мая по ноябрь не использовано 36% плана на отчетный период, или 23 млрд грн. По четырем из 23 бюджетных программ расходы и вовсе не осуществлялись. Минздрав осуществил расходов только на 7,4 млрд грн, или 44%, из 16,6 млрд грн.

Также растут долги по предоставленным Госказначейством займам Пенсионному фонду. Так, в январе — ноябре предоставлено 174 млрд грн кредитов, из которых не возвращено 19 млрд грн и риски невозврата этих займов до конца 2020 года растут.

«Самым большим вызовом для выполнения бюджета в этом году является привлечение государственных заимствований. Именно их недополучение повлекло невыполнение плана поступлений общего фонда в январе — ноябре на 141 млрд грн. Увеличилась задолженность общего фонда перед единственным казначейским счетом в 43 млрд грн», — отметил глава СП.

Для выполнения плана государственных заимствований в общий фонд в декабре необходимо получить 176 млрд грн, или 28% плана на год.

Кратко

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года правительство планирует занять около $1 млрд на внешних рынках и 50-60 млрд грн внутри страны.